在比利时布鲁塞尔，欧洲议会环境委员会于10月19日就欧洲议会议员亚当·亚鲁巴斯的报告进行表决。该文件为陶瓷砖制造商规定了特别措施。正如RMF24报道，该报告将于周四由欧洲议会全体会议审议。

行业单独指标

这些提议涉及分配免费CO2排放配额的新规则。亚鲁巴斯提议为瓷砖制造商引入单独指标，以考虑陶瓷烧制的特殊性。如果企业获得的免费配额较少，就必须在市场上购买更多许可证，从而增加生产成本。

报告人提议在额外的免费配额储备中为陶瓷行业划分一个子组。据非官方估计，这可能为该行业带来约200万至300万个额外配额。制造商表示，欧盟委员会的初步提议没有考虑到该行业的特殊性，而该提议一旦获得通过，可能意味着免费配额减少约38%。

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生产和就业减少

波兰是欧洲第三大陶瓷砖生产国，仅次于意大利和西班牙。该行业面临高能源价格、进口竞争以及与欧盟气候政策相关的成本。根据波兰陶瓷协会的数据，在波兰销售的每五块瓷砖中，就有一块来自印度。

在加入该协会的企业中，员工人数在两年半内从约6500人减少至4500人。年产量从潜在的1.3亿平方米减少至约7500万平方米瓷砖。陶瓷生产需要大量天然气，而向更清洁技术转型，包括电气化，需要巨额投资和充足的电力供应。

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