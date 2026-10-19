В Брюсселе, Бельгия, комитет Европейского парламента по вопросам окружающей среды 19 октября голосует по докладу депутата Европарламента Адама Ярубаса. Документ предусматривает специальные решения для производителей керамической плитки. Как сообщает RMF24, в четверг доклад должен рассмотреть Европарламент на пленарном заседании.

Отдельные показатели для отрасли

Предложения касаются новых правил распределения бесплатных квот на выбросы CO2. Ярубас предлагает ввести для производителей плитки отдельные показатели, которые учитывали бы специфику обжига керамики. Если предприятия получают меньше бесплатных квот, им приходится покупать больше разрешений на рынке, что увеличивает производственные расходы.

Докладчик предлагает выделить в дополнительном резерве свободных квот подгруппу для керамического сектора. По неофициальным оценкам, это могло бы дать отрасли около 2–3 млн дополнительных квот. Производители заявляют, что первоначальное предложение Еврокомиссии не учитывало специфику сектора, а его принятие могло бы означать примерно на 38% меньше бесплатных квот.

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Сокращение производства и занятости

Польша является третьим по объёмам производителем керамической плитки в Европе после Италии и Испании. Отрасль сталкивается с высокими ценами на энергию, импортной конкуренцией и расходами, связанными с климатической политикой ЕС. По данным Польского керамического союза, каждая пятая плитка, продаваемая в Польше, поступает из Индии.

На предприятиях, объединённых союзом, за два с половиной года число работников сократилось примерно с 6,5 тыс. до 4,5 тыс. человек. Объём производства уменьшился с потенциальных 130 млн до около 75 млн квадратных метров плитки в год. Производство керамики требует значительных объёмов газа, а переход на более чистые технологии, в частности электрификацию, требует крупных инвестиций и достаточных объёмов электроэнергии.

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