W Brukseli w Belgii Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego 19 października głosuje nad raportem europosła Adama Jarubasa. Dokument przewiduje specjalne rozwiązania dla producentów płytek ceramicznych. Jak informuje RMF24, w czwartek raport ma zostać rozpatrzony przez Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym.

Odrębne wskaźniki dla branży

Propozycje dotyczą nowych zasad przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. Jarubas proponuje wprowadzenie dla producentów płytek odrębnych wskaźników, które uwzględniałyby specyfikę wypalania ceramiki. Jeśli przedsiębiorstwa otrzymują mniej bezpłatnych uprawnień, muszą kupować więcej pozwoleń na rynku, co zwiększa koszty produkcji.

Sprawozdawca proponuje wyodrębnienie w dodatkowej rezerwie wolnych uprawnień podgrupy dla sektora ceramicznego. Według nieoficjalnych szacunków mogłoby to dać branży około 2–3 mln dodatkowych uprawnień. Producenci twierdzą, że pierwotna propozycja Komisji Europejskiej nie uwzględniała specyfiki sektora, a jej przyjęcie mogłoby oznaczać około 38% mniej bezpłatnych uprawnień.

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Spadek produkcji i zatrudnienia

Polska jest trzecim pod względem wielkości producentem płytek ceramicznych w Europie, po Włoszech i Hiszpanii. Branża mierzy się z wysokimi cenami energii, konkurencją importową oraz kosztami związanymi z polityką klimatyczną UE. Według Polskiego Związku Ceramicznego co piąta płytka sprzedawana w Polsce pochodzi z Indii.

W przedsiębiorstwach zrzeszonych w związku liczba pracowników w ciągu dwóch i pół roku spadła z około 6,5 tys. do 4,5 tys. osób. Wielkość produkcji zmniejszyła się z potencjalnych 130 mln do około 75 mln metrów kwadratowych płytek rocznie. Produkcja ceramiki wymaga znacznych ilości gazu, a przejście na czystsze technologie, w tym elektryfikację, wymaga dużych inwestycji i wystarczających ilości energii elektrycznej.

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