Комітет Європарламенту голосує за спецмеханізм квот для кераміки — RMF24

У Брюсселі, Бельгія, комітет Європейського парламенту з питань довкілля 19 жовтня голосує за звіт євродепутата Адама Ярубаса. Документ передбачає спеціальні рішення для виробників керамічної плитки. Як повідомляє RMF24, у четвер звіт має розглянути Європарламент на пленарному засіданні.

Окремі показники для галузі

Пропозиції стосуються нових правил розподілу безкоштовних квот на викиди CO2. Ярубас пропонує запровадити для виробників плитки окремі показники, що враховували б специфіку випалювання кераміки. Якщо підприємства отримують менше безкоштовних квот, їм доводиться купувати більше дозволів на ринку, що збільшує виробничі витрати.

Доповідач пропонує виділити в додатковому резерві вільних квот підгрупу для керамічного сектору. За неофіційними оцінками, це могло б дати галузі близько 2–3 млн додаткових квот. Виробники заявляють, що початкова пропозиція Єврокомісії не враховувала специфіки сектору, а її ухвалення могло б означати приблизно на 38% менше безкоштовних квот.

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Скорочення виробництва та зайнятості

Польща є третім за обсягами виробником керамічної плитки в Європі після Італії та Іспанії. Галузь стикається з високими цінами на енергію, імпортною конкуренцією та витратами, пов’язаними з кліматичною політикою ЄС. За даними Польської керамічної спілки, кожна п’ята плитка, що продається у Польщі, походить з Індії.

На підприємствах, об’єднаних спілкою, за два з половиною роки кількість працівників скоротилася приблизно з 6,5 тис. до 4,5 тис. осіб. Обсяг виробництва зменшився з потенційних 130 млн до близько 75 млн квадратних метрів плитки на рік. Виробництво кераміки потребує значних обсягів газу, а перехід на чистіші технології, зокрема електрифікацію, вимагає великих інвестицій і достатніх обсягів електроенергії.

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