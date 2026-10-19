截至10月中旬，在以色列选举期间，总理本雅明·内塔尼亚胡所属的利库德集团发布了超过1800条由人工智能生成或修改内容的帖文。这约占该党被分析的社交媒体材料的四分之一，德国之声报道称，消息援引以色列开放大学Ze Be AI研究项目。

以色列人将于10月27日举行议会选举投票。Ze Be AI研究人员自7月底以来一直追踪政治人物在Facebook、Instagram、X和TikTok上的帖文。截至10月中旬，他们收集了超过4.4万条发布内容，并发现超过14%的材料以某种方式使用了AI——包括用于图像、音乐、字幕、标识和深度伪造内容。

视频与标注规则

其中一段视频是内塔尼亚胡7月在X上发布的一段19秒AI视频。视频中，总理候选人加迪·艾森科特跑向一名看起来像其儿子的人，但最终拥抱了阿拉伯政党拉阿姆党领导人曼苏尔·阿巴斯。该视频观看次数超过100万次。艾森科特的儿子于2023年在以色列与哈马斯的战争中死亡。

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7月，以色列中央选举委员会要求对竞选活动中所有由AI生成或修改的内容进行标注。同月，该委员会主席命令财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫删除一段未标注的AI视频，委员会称该视频具有误导性。

自动电话与机器人网络

AI也被用于与选民直接联系。虚假信息研究员尼赞·亚苏尔提供了一段时长四分钟的自动电话录音：一个自称是以色列民调机构工作人员丹妮尔的声音询问了选举偏好问题。当亚苏尔询问该声音是否为人类时，对方回答称线路上没有接线员，但没有透露是谁委托了这项民调。

媒体监测公司Scooper也表示，其发现了一个在社交媒体上推广内塔尼亚胡的非真实账户网络。该公司称，X上每天出现超过1000个新账户，并立即关注总理的页面；而转发其帖文的账户中约70%位于以色列境外，且具有机器人的迹象。以色列组织FakeReporter另行报告了一场机器人活动，并将其与国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔的竞选活动联系起来；其办公室对此予以否认。

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