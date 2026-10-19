W Izraelu partia Likud premiera Binjamina Netanjahu opublikowała ponad 1800 wpisów z treściami stworzonymi lub zmienionymi za pomocą sztucznej inteligencji podczas kampanii wyborczej do połowy października. Stanowi to około jedną czwartą przeanalizowanych materiałów partii w mediach społecznościowych, informuje Deutsche Welle, powołując się na projekt badawczy Ze Be AI Otwartego Uniwersytetu Izraela.

Izraelczycy będą głosować w wyborach parlamentarnych 27 października. Badacze Ze Be AI śledzą wpisy polityków na Facebooku, Instagramie, X i TikToku od końca lipca. Do połowy października zebrali ponad 44 tysiące publikacji i ustalili, że w ponad 14% materiałów AI wykorzystano w taki czy inny sposób — między innymi do obrazów, muzyki, napisów, logotypów i deepfake’ów.

Wideo i zasady oznaczania

Jednym z takich materiałów było 19-sekundowe wideo stworzone przez AI, które Netanjahu opublikował na X w lipcu. Widać na nim kandydata na premiera Gadiego Eisenkota biegnącego do osoby przypominającej jego syna, lecz ostatecznie obejmującego Mansura Abbasa, lidera arabskiej partii Ra’am. Materiał obejrzano ponad milion razy. Syn Eisenkota zginął w 2023 roku podczas wojny Izraela z Hamasem.

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W lipcu Centralna Komisja Wyborcza Izraela nakazała oznaczanie wszystkich treści stworzonych lub zmienionych za pomocą AI w kampanii wyborczej. W tym samym miesiącu przewodniczący komisji nakazał ministrowi finansów Becalelowi Smotriczowi usunąć nieoznaczone wideo AI, które komisja uznała za wprowadzające w błąd.

Automatyczne połączenia i sieci botów

AI jest również wykorzystywana do bezpośrednich kontaktów z wyborcami. Badacz dezinformacji Nitzan Yasur udostępnił nagranie czterominutowego automatycznego połączenia: głos, który przedstawił się jako Danielle, pracownica izraelskiego instytutu badań opinii publicznej, zadawał pytania o preferencje wyborcze. Gdy Yasur zapytał, czy głos jest ludzki, odpowiedział on, że na linii nie ma operatora, lecz nie ujawnił, kto zlecił sondaż.

Firma monitorująca media Scooper również oświadczyła, że wykryła sieć nieautentycznych kont promujących Netanjahu w mediach społecznościowych. Według jej danych na X każdego dnia pojawiało się ponad tysiąc nowych kont, które od razu obserwowały stronę premiera, a około 70% kont rozpowszechniających jego wpisy ma siedzibę poza Izraelem i wykazuje oznaki botów. Izraelska organizacja FakeReporter osobno poinformowała o kampanii botów, którą powiązała z kampanią ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira; jego biuro temu zaprzeczyło.

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