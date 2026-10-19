В Израиле партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху опубликовала более 1800 постов с контентом, созданным или измененным с помощью искусственного интеллекта, в ходе избирательной кампании по состоянию на середину октября. Это составляет около четверти проанализированных материалов партии в социальных сетях, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследовательский проект Ze Be AI Открытого университета Израиля.

Израильтяне будут голосовать на парламентских выборах 27 октября. Исследователи Ze Be AI отслеживают посты политиков в Facebook, Instagram, X и TikTok с конца июля. К середине октября они собрали более 44 тысяч публикаций и установили, что более чем в 14% материалов ИИ использовали тем или иным способом — в частности, для изображений, музыки, субтитров, логотипов и дипфейков.

Видео и правила маркировки

Одним из таких роликов стало 19-секундное ИИ-видео, которое Нетаньяху опубликовал в X в июле. На нем кандидат в премьер-министры Гади Айзенкот бежит к человеку, похожему на его сына, но в итоге обнимает лидера арабской партии «Раам» Мансура Аббаса. Ролик просмотрели более миллиона раз. Сын Айзенкота погиб в 2023 году во время войны Израиля с ХАМАС.

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В июле Центральная избирательная комиссия Израиля обязала маркировать весь созданный или измененный с помощью ИИ контент в предвыборной агитации. Председатель комиссии в том же месяце приказал министру финансов Бецалелю Смотричу удалить немаркированное ИИ-видео, которое комиссия назвала вводящим в заблуждение.

Автоматизированные звонки и сети ботов

ИИ также используют для прямых контактов с избирателями. Исследователь дезинформации Ницан Ясур предоставил запись четырехминутного автоматизированного звонка: голос, представившийся сотрудницей израильского института опросов Даниэль, задавал вопросы об избирательных предпочтениях. Когда Ясур спросил, является ли голос человеческим, тот ответил, что на линии нет оператора, но не раскрыл, кто заказал опрос.

Компания по мониторингу медиа Scooper также заявила, что обнаружила сеть неаутентичных аккаунтов, продвигающих Нетаньяху в социальных сетях. По ее данным, в X ежедневно появлялось более тысячи новых учетных записей, которые сразу подписывались на страницу премьер-министра, а около 70% аккаунтов, распространяющих его посты, базируются за пределами Израиля и имеют признаки ботов. Израильская организация FakeReporter отдельно сообщила о бот-кампании, которую связала с кампанией министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира; его офис это опроверг.

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