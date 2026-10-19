在截至2026年6月的季度中，澳大利亚从首府城市迁往地区的居民人数达到2021年6月创下的纪录水平。区域澳大利亚研究所的计算显示，迁往地区的人数比迁往城市的人数高出30%，澳大利亚广播公司新闻报道。

悉尼和墨尔本人口流出最多

该研究基于区域澳大利亚研究所分析的联邦银行数据。悉尼和墨尔本录得流向地区的人口损失最多。截至2026年6月的季度中，悉尼占首府城市向地区净人口流出的52%。

阳光海岸仍是离开大城市人群最青睐的目的地。在截至2026年6月的12个月内，该地区占全部净国内迁移的8.7%。维多利亚州大吉朗位居第二。

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迁往昆士兰州北部的人数增长

区域澳大利亚研究所还指出，从城市迁往昆士兰州北部的人数显著增加。位于汤斯维尔以南的伯德金地区，选择该地区的城市居民人数在一年内增长了238%。位于凯恩斯以南的阿瑟顿高原地区，此类迁移人数同比增长131%。

区域澳大利亚研究所首席执行官莉兹·里奇表示，在疫情引发生活方式变化数年后，人们仍在大规模迁往地区。该研究所正在推动制定一项国家人口发展计划，以帮助各地区规划社区增长。

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