В Австралии число жителей, переезжающих из столичных городов в региональные районы, в квартале до июня 2026 года достигло рекордного уровня, установленного в июне 2021 года. По подсчётам Regional Australia Institute, людей, переехавших в региональные районы, было на 30% больше, чем тех, кто перебрался в города, сообщает ABC News.

Наибольший отток из Сиднея и Мельбурна

Исследование основано на данных Commonwealth Bank, которые проанализировал Regional Australia Institute. Наибольшие потери жителей в пользу регионов зафиксировали Сидней и Мельбурн. На Сидней пришлось 52% чистого оттока населения из столичных городов в региональные районы в квартале до июня 2026 года.

Самым популярным направлением для тех, кто покидает крупные города, осталось побережье Саншайн-Кост. За 12 месяцев до июня 2026 года на него пришлось 8,7% общей чистой внутренней миграции. Второе место занял Большой Джилонг в штате Виктория.

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Рост переездов в северный Квинсленд

Regional Australia Institute также отметил существенный рост числа переездов из городов в северный Квинсленд. В районе Бердекин, расположенном к югу от Таунсвилла, число людей из городов, выбравших этот регион, за год выросло на 238%. Регион плато Атертон к югу от Кэрнса зафиксировал годовой рост таких переездов на 131%.

Исполнительный директор Regional Australia Institute Лиз Ричи заявила, что люди продолжают массово переезжать в региональные районы спустя несколько лет после изменений образа жизни, вызванных пандемией. Институт добивается создания национального плана развития населения, который должен помочь регионам планировать рост сообществ.

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