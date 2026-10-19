W Australii liczba mieszkańców przeprowadzających się ze stolic stanów do regionów w kwartale do czerwca 2026 roku osiągnęła rekordowy poziom ustanowiony w czerwcu 2021 roku. Według obliczeń Regional Australia Institute liczba osób, które przeniosły się do regionów, była o 30% wyższa niż liczba tych, które przeprowadziły się do miast, informuje ABC News.

Największy odpływ z Sydney i Melbourne

Badanie opiera się na danych Commonwealth Bank przeanalizowanych przez Regional Australia Institute. Największe straty mieszkańców na rzecz regionów odnotowały Sydney i Melbourne. Na Sydney przypadło 52% netto odpływu ludności ze stolic stanów do regionów w kwartale do czerwca 2026 roku.

Najpopularniejszym kierunkiem dla osób opuszczających duże miasta pozostało wybrzeże Sunshine Coast. W ciągu 12 miesięcy do czerwca 2026 roku przypadło na nie 8,7% całkowitej netto migracji wewnętrznej. Drugie miejsce zajęło Greater Geelong w stanie Wiktoria.

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Wzrost przeprowadzek do północnego Queenslandu

Regional Australia Institute odnotował również znaczący wzrost liczby przeprowadzek z miast do północnego Queenslandu. W rejonie Burdekin, położonym na południe od Townsville, liczba osób z miast, które wybrały ten region, wzrosła w ciągu roku o 238%. Region Atherton Tablelands na południe od Cairns odnotował roczny wzrost takich przeprowadzek o 131%.

Dyrektorka wykonawcza Regional Australia Institute Liz Ritchie oświadczyła, że ludzie nadal masowo przeprowadzają się do regionów kilka lat po wywołanych pandemią zmianach stylu życia. Instytut zabiega o stworzenie krajowego planu rozwoju ludności, który miałby pomóc regionom planować rozwój społeczności.

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