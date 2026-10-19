W Brazylii rząd federalny 19 października rozpoczął wcześniejsze wypłaty podwyższonego świadczenia socjalnego Bolsa Família. Wszystkie rodziny otrzymujące świadczenie mają otrzymać środki do 21 października — na cztery dni przed drugą turą wyborów prezydenckich 25 października, informuje The Rio Times.

Harmonogram wypłat

Wypłaty są realizowane zgodnie z ostatnią cyfrą numeru identyfikacji społecznej NIS. Rodziny, których numery kończą się na 1, otrzymują pieniądze 19 października, na 2 — 20 października, a świadczeniobiorcy z numerami kończącymi się cyframi od 3 do 9 lub 0 — 21 października.

Minimalne miesięczne świadczenie wynosi 691 brazylijskich reali, wobec wcześniejszych 600 reali. Średnia wysokość pomocy wzrosła z 675 do 777 reali. Bolsa Família jest programem wsparcia pieniężnego dla rodzin o niskich dochodach, który rząd prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy przywrócił w 2023 roku.

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Wyjaśnienie rządu

Brazylijskie Ministerstwo Rozwoju Społecznego wyjaśniło wcześniejszy ujednolicony harmonogram wypłat ryzykami związanymi ze zjawiskiem El Niño w latach 2026–2027. Według resortu w sierpniu i wrześniu 2026 roku władze federalne uznały 518 sytuacji nadzwyczajnych lub klęsk, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 roku takich przypadków było 253.

Ten sam ujednolicony harmonogram wypłat planuje się zastosować również w listopadzie i grudniu. W drugiej turze wyborów prezydenta Brazylii zmierzą się urzędujący prezydent Lula, przedstawiciel Partii Pracujących, oraz senator z Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro.

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