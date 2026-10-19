W Tatrach turysta zapłacił za gotowane jajka astronomiczną kwotę

W schroniskach górskich w Tatrach (najwyższa część Karpat na terenie Polski i Słowacji) ceny często zaskakują turystów, jednak tym razem w mediach społecznościowych burzę wywołała cena zwykłego dodatku do porannego posiłku.

Mężczyzna o imieniu Waldek opublikował w sieci zdjęcie rachunku, na którym jedna pozycja okazała się znacznie droższa, niż można było się spodziewać.

Będąc już nie raz w Tatrach, podróżnik uważał się za doświadczonego znawcę lokalnych warunków i był przekonany, że góry już niczym go nie zaskoczą. Jednak, jak sam stwierdził, tym razem musiał przyznać: „człowiekowi właściwe jest popełniać błędy”.

Rachunek, którym podzielił się turysta, jest datowany na 2 października. Łączna kwota wyniosła 124 zł (około 1 426 UAH). W rachunku znalazły się dwa zestawy śniadaniowe po 32 zł (~368 UAH), dwie herbaty z cytryną po 12 złotych (~138 hrywien), dwie porcje chleba po 2 złote (~23 hrywien) oraz cztery jajka na twardo.

To właśnie ta ostatnia pozycja wywołała spore poruszenie. Za każde jajko trzeba było zapłacić po 8 złotych (~92 hrywien). Tak więc cztery jajka kosztowały 32 złote (prawie 370 hrywien) – dokładnie tyle samo, ile kosztowało całe pełnowartościowe śniadanie.

Jednocześnie Waldek podkreśla, że nie traktuje tego rachunku jako kolejnego „czeku grozy” – tak w Polsce zwykle nazywa się zdjęcia z oszałamiającymi cenami. Podróżnik przypomniał sobie, jak już wcześniej zarzucano mu: „Nie masz pieniędzy – siedź w domu, a nie jedź w góry”. Dlatego tę historię traktuje raczej jako zabawną ciekawostkę, która dobitnie pokazuje, ile w wysokogórskim schronisku może kosztować zwykłe jajko kurze.

Źródło: Onet.

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