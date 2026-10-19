В Татрах турист заплатил за вареные яйца баснословную сумму

В горных приютах Татр (самая высокая польская и словацкая часть Карпат) цены часто удивляют отдыхающих, однако на этот раз социальные сети взбудоражила стоимость обычного дополнения к утреннему блюду.

Мужчина по имени Вальдек выложил в сеть фото чека, где одна позиция оказалась значительно дороже, чем можно было ожидать.

Не раз побывав в Татрах, путешественник считал себя опытным знатоком местных условий и был уверен, что горы его уже ничем не удивят. Впрочем, по его собственным словам, на этот раз пришлось признать: «человеку свойственно ошибаться».

Чек, которым поделился турист, датирован 2 октября. Общая сумма составила 124 злотых (около 1 426 грн). В счёт вошли два завтрака по 32 злотых (~368 грн), два чая с лимоном по 12 злотых (~138 грн), две порции хлеба по 2 злотых (~23 грн) и четыре вареных яйца.

Именно последняя позиция и вызвала ажиотаж. За каждое яйцо пришлось заплатить по 8 злотых (~92 грн). Итак, четыре яйца обошлись в 32 злотых (почти 370 грн) – ровно столько же, сколько стоил целый полноценный завтрак.

В то же время Вальдек подчеркивает, что не воспринимает этот счет как очередной «чек ужаса» — так в Польше обычно называют фотографии с ошеломляющими ценами. Путешественник вспомнил, как ему уже упрекали: «Нет денег — сиди дома, а не езжай в горы». Поэтому эту историю он воспринимает скорее как забавный курьез, наглядно демонстрирующий, во сколько на высокогорной турбазе могут оценить самое обычное куриное яйцо.

Источник: Onet.

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