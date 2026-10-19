Власти провинции Шабва на юге Йемена заявили, что в результате атаки на центр подготовки сил безопасности, которую они связывают с хуситами, погибли более 53 человек. Еще более 200 человек получили ранения. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на власти провинции.

Удар по центру подготовки

По данным администрации Шабвы, удар пришелся по объекту в то время, когда там проходили подготовку новые рекруты внутренних сил безопасности.

Местные власти опубликовали свое заявление в Facebook. Они призвали правительство Йемена и коалицию во главе с Саудовской Аравией усилить оборонные возможности провинции.

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Призыв усилить безопасность

Представители Шабвы заявили, что масштаб трагедии требует не только осуждения, но и неотложных военных мер и мер безопасности, чтобы предотвратить повторение таких атак.

Хуситы не предоставили немедленных комментариев относительно заявления властей провинции. Атака произошла на фоне усиления боевых действий между хуситами и силами, связанными с международно признанным правительством Йемена, которое поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Йемен охвачен конфликтом с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и значительную часть севера страны.

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