Władze prowincji Szabwa na południu Jemenu oświadczyły, że w wyniku ataku na centrum szkoleniowe sił bezpieczeństwa, który wiążą z Huti, zginęło ponad 53 ludzi. Kolejnych ponad 200 osób zostało rannych. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na władze prowincji.

Uderzenie w centrum szkoleniowe

Według administracji Szabwy uderzenie trafiło w obiekt w czasie, gdy szkolili się tam nowi rekruci wewnętrznych sił bezpieczeństwa.

Lokalne władze opublikowały swoje oświadczenie na Facebooku. Wezwały rząd Jemenu oraz koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej do wzmocnienia zdolności obronnych prowincji.

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Apel o wzmocnienie bezpieczeństwa

Przedstawiciele Szabwy oświadczyli, że skala tragedii wymaga nie tylko potępienia, lecz także pilnych działań wojskowych i bezpieczeństwa, aby zapobiec powtórzeniu się takich ataków.

Huti nie skomentowali natychmiast oświadczenia władz prowincji. Atak nastąpił w czasie nasilenia walk między Huti a siłami związanymi z uznawanym na arenie międzynarodowej rządem Jemenu, wspieranym przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej.

Jemen jest pogrążony w konflikcie od 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę Sanę oraz znaczną część północy kraju.

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