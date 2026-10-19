Наводнения в Стамбуле унесли жизни восьми человек — Euronews

Число погибших в результате наводнений в Стамбуле и прилегающих районах Турции по состоянию на понедельник возросло до восьми человек. Спасатели обнаружили новые тела после того, как крупнейший город страны пострадал от самых сильных за более чем 80 лет ливней.

Шесть человек погибли в Стамбуле, а тела ещё двух человек из соседней провинции были вынесены на юго-восточную окраину мегаполиса, сообщил журналистам губернатор Стамбула Давут Гюль.

Исторический ливень в минувшую среду, 14 октября, который, по словам официальных лиц, стал самым сильным с момента начала наблюдений в 1942 году, вызвал хаос и внезапные наводнения.

По состоянию на четверг, по словам Гюля, три человека погибли, а ещё пятеро числились пропавшими без вести.

Одним из погибших был 14-летний мальчик, который погиб от поражения электрическим током, наступив в лужу. В пятницу в устье Золотого Рога было найдено четвёртое тело, а в воскресенье — пятое. Оба — мужчины.

В понедельник пресс-служба Гюля сообщила, что вблизи паромного причала Айвансарай в Золотом Роге было найдено тело еще одного мужчины, о пропаже которого ранее сообщалось.

«В Стамбуле в общей сложности погибли шесть человек, а один человек считается пропавшим без вести», — заявил Гюль журналистам.

Он добавил, что ещё двое людей погибли за пределами Стамбула, в соседней провинции Коджаэли.

«Двое людей, погибших в Коджаэли и унесенных течением вплоть до Пендика, были найдены мертвыми нашими поисково-спасательными командами. Таким образом, всего было найдено восемь тел», – сказал он, добавив, что поисковые работы по поиску еще одного пропавшего человека продолжаются.

На данный момент власти получили почти 20 тысяч сообщений о материальном ущербе в результате ливневых дождей и связанных с ними наводнений, отметил Гюль.

Об этом сообщается со ссылкой на Euronews.

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