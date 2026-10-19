Sąd Okręgowy w Daejeon skazał 81-letniego Jeong Myeong-seoka, lidera grupy religijnej Christian Gospel Mission, znanej jako JMS, na dodatkowe 33 lata więzienia. Sąd uznał go za winnego przemocy seksualnej wobec 16 wyznawczyń z wykorzystaniem autorytetu religijnego, informuje Korea Herald.

Okoliczności sprawy

Sąd uznał Jeonga między innymi za winnego quasi-gwałtu, kwalifikacji stosowanej, gdy ofiara nie może stawiać oporu. Według ustaleń sądu wielokrotnie dopuszczał się przemocy seksualnej wobec wyznawczyń, wykorzystując swój absolutny autorytet jako lider grupy.

Prokuratura oświadczyła, że w latach 2018–2022 Jeong dopuścił się przemocy seksualnej lub napaści na tle seksualnym wobec 16 kobiet w ośrodku szkoleniowym JMS w powiecie Geumsan w prowincji Chungcheong Południowy oraz w innych miejscach. Według oskarżenia przekonywał pokrzywdzone, że jest „mesjaszem”, przez co nie mogły przeciwstawić się jego działaniom.

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Wcześniejsze wyroki i odszkodowanie

Sąd określił sposób i charakter przestępstw jako szczególnie ciężkie. Zaznaczył, że oskarżony wykorzystywał system religijnej kontroli i wpływu, budowany przez wiele lat.

Jeong już odbywa karę 17 lat więzienia w więzieniu w Daejeon. W styczniu 2025 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy jego wyrok w sprawie gwałtu na wyznawczyni z Hongkongu oraz napaści na tle seksualnym wobec wyznawczyń z Australii i Korei Południowej.

Wcześniej odbył również 10 lat więzienia za przemoc seksualną lub napaści na tle seksualnym wobec czterech wyznawczyń w wieku około 20 lat w latach 2001–2006. Wcześniej w tym miesiącu sąd nakazał też Jeongowi wypłacić trzem kobietom łącznie 370 mln wonów odszkodowania, czyli około 276 tys. dolarów.

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