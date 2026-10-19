Окружной суд Тэджона назначил 81-летнему лидеру религиозной группы Christian Gospel Mission, известной как JMS, Чон Мён Соку дополнительные 33 года лишения свободы. Суд признал его виновным в сексуальном насилии в отношении 16 последовательниц с использованием религиозного авторитета, сообщает Korea Herald.

Обстоятельства дела

Суд признал Чона виновным, в частности, в квази-изнасиловании — квалификации, применяемой, когда потерпевшая не может сопротивляться. Согласно выводу суда, он неоднократно совершал сексуальное насилие над последовательницами, используя свой абсолютный авторитет как руководителя группы.

Прокуратура заявила, что в 2018–2022 годах Чон совершал сексуальное насилие или посягательства сексуального характера в отношении 16 женщин в тренировочном центре JMS в уезде Кымсан провинции Южный Чхунчхон и в других местах. По версии обвинения, он убеждал потерпевших, что является «мессией», из-за чего они не могли противостоять его действиям.

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Предыдущие приговоры и компенсация

Суд назвал способ и характер преступлений особенно тяжкими. Он отметил, что обвиняемый использовал систему религиозного контроля и влияния, которую создавали на протяжении многих лет.

Чон уже отбывает 17-летний срок в тюрьме Тэджона. В январе 2025 года Верховный суд оставил в силе его приговор по делу об изнасиловании последовательницы из Гонконга и сексуальных посягательствах в отношении последовательниц из Австралии и Южной Кореи.

Ранее он также отбыл 10 лет лишения свободы за сексуальное насилие или сексуальные посягательства в отношении четырех последовательниц в возрасте около 20 лет в 2001–2006 годах. Ранее в этом месяце суд также обязал Чона выплатить трем женщинам в общей сложности 370 млн вон компенсации, или около 276 тыс. долларов.

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