大田地方法院判处81岁的宗教团体Christian Gospel Mission（JMS）领导人郑明析追加33年监禁。法院认定，他利用宗教权威对16名女性追随者实施性暴力，据《韩国先驱报》报道。

案件情况

法院还认定郑明析犯有准强奸罪，这一罪名适用于受害者无法反抗的情形。法院认为，他利用自己作为该团体领导人的绝对权威，多次对追随者实施性暴力。

检方表示，2018年至2022年间，郑明析在忠清南道锦山郡的一处JMS培训中心及其他地点，对16名女性实施性暴力或性侵害。根据检方说法，他让受害者相信自己是“救世主”，使她们无法抵抗其行为。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此前判决与赔偿

法院称，这些犯罪的手段和性质尤其严重。法院指出，被告利用了一个历经多年建立的宗教控制和影响体系。

郑明析目前已在大田监狱服刑17年。2025年1月，最高法院维持了其因强奸一名来自香港的追随者，以及对来自澳大利亚和韩国的追随者实施性侵害而被判刑的判决。

此前，他还曾因在2001年至2006年间对四名约20岁的追随者实施性暴力或性侵害而服刑10年。本月早些时候，法院还命令郑明析向三名女性共支付3.7亿韩元赔偿金，约合27.6万美元。

关注我们在