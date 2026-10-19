Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wezwał rząd do inwestowania w sukces młodych ludzi, z których niemal milion nie uczy się, nie pracuje ani nie odbywa szkolenia zawodowego. Określił tę sytuację jako katastrofę gospodarczą i moralną porażkę, informuje Anadolu Agency.

Dane dotyczące młodych ludzi bez pracy i edukacji

Według najnowszych danych Urzędu Statystyk Narodowych niemal 1 mln osób w Wielkiej Brytanii w wieku od 16 do 24 lat nie uczestniczy w edukacji, nie pracuje ani nie odbywa szkolenia zawodowego. Około 39% z nich jest bezrobotnych, podczas gdy 61% pozostaje biernych zawodowo, co oznacza, że nie szukają pracy.

W artykule dla The Times Burnham stwierdził, że świadczenia socjalne powinny stanowić wsparcie rezerwowe, a nie punkt wyjścia kontaktu państwa z młodymi ludźmi. Jego zdaniem obecny system często ogranicza się do oceny prawa do świadczeń i pomocy finansowej, nie oferując drogi do zatrudnienia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przegląd sytuacji młodzieży i pracy

Burnham poinformował, że w przyszłym miesiącu zostanie opublikowany długo oczekiwany przegląd sytuacji dotyczącej młodych ludzi i pracy. Obiecał poważnie potraktować jego zalecenia.

Premier powiązał problem z dwuletnimi ograniczeniami lockdownowymi z powodu COVID-19, wpływem mediów społecznościowych, ukierunkowaniem systemu edukacji na studia uniwersyteckie, ograniczonymi możliwościami zatrudnienia oraz błędami poprzednich rządów. Uważa również, że media społecznościowe osłabiają pewność siebie młodych ludzi i ich poczucie przynależności do wspólnoty.

Czytaj nas na