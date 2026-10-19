Премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал правительство инвестировать в успех молодых людей, почти миллион из которых не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку. Он назвал эту ситуацию экономической катастрофой и моральным провалом, сообщает Anadolu Agency.

Данные о молодых людях без работы и образования

Согласно последним данным Управления национальной статистики, почти 1 млн человек в Великобритании в возрасте от 16 до 24 лет не вовлечены в образование, работу или профессиональную подготовку. Около 39% из них являются безработными, тогда как 61% экономически неактивны, то есть не ищут работу.

В статье для The Times Бернем заявил, что социальные выплаты должны быть резервной поддержкой, а не отправной точкой взаимодействия государства с молодыми людьми. По его мнению, нынешняя система нередко ограничивается оценкой права на выплаты и денежной помощью, не предлагая пути к трудоустройству.

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Обзор молодежи и труда

Бернем сообщил, что в следующем месяце будет опубликован давно ожидаемый обзор ситуации в отношении молодых людей и труда. Он пообещал серьезно отнестись к его рекомендациям.

Премьер-министр связал проблему с двухлетними карантинными ограничениями из-за COVID-19, влиянием социальных сетей, ориентацией образовательной системы на университетское образование, ограниченными возможностями трудоустройства и ошибками предыдущих правительств. Он также считает, что социальные сети ослабляют уверенность молодых людей и их чувство принадлежности к сообществу.

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