Прем’єр Британії Бернем закликав інвестувати в молодь — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем закликав уряд інвестувати в успіх молодих людей, майже мільйон із яких не навчаються, не працюють і не проходять професійної підготовки. Він назвав цю ситуацію економічною катастрофою та моральним провалом, повідомляє Anadolu Agency.

Дані про молодь без роботи й навчання

За останніми даними Управління національної статистики, майже 1 млн людей у Великій Британії віком від 16 до 24 років не залучені до освіти, роботи або професійної підготовки. Близько 39% із них є безробітними, тоді як 61% економічно неактивні, тобто не шукають роботу.

У статті для The Times Бернем заявив, що соціальні виплати мають бути резервною підтримкою, а не початковою точкою взаємодії держави з молодими людьми. На його думку, нинішня система нерідко обмежується оцінкою права на виплати та грошовою допомогою, не пропонуючи шляху до працевлаштування.

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Огляд молоді та праці

Бернем повідомив, що наступного місяця буде оприлюднено давно очікуваний огляд ситуації щодо молодих людей і праці. Він пообіцяв серйозно поставитися до його рекомендацій.

Прем’єр-міністр пов’язав проблему з дворічними карантинними обмеженнями через COVID-19, впливом соціальних мереж, орієнтацією освітньої системи на університетську освіту, обмеженими можливостями працевлаштування та помилками попередніх урядів. Він також вважає, що соціальні мережі послаблюють упевненість молодих людей і їхнє відчуття належності до спільноти.

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