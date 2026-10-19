Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył 19 października w Samarkandzie w Uzbekistanie, że Waszyngton planuje rozszerzać handel i inwestycje z państwami Azji Centralnej, wzmacniać współpracę energetyczną oraz rozwijać łańcuchy dostaw minerałów krytycznych. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Handel, energetyka i minerały

Podczas ministerialnego spotkania w formacie C5+1 Rubio poinformował także o zamiarze USA utworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw minerałów krytycznych. Jak powiedział, Waszyngton planuje przeszkolić tysiące młodych specjalistów w regionie w korzystaniu z zaawansowanych amerykańskich technologii oraz zapewnić im wsparcie w sektorze technologicznym Azji Centralnej.

USA zamierzają poprawić infrastrukturę Transkaspijskiego Szlaku Handlowego, aby zapewnić partnerom większe możliwości dostępu do rynków amerykańskiego i środkowoazjatyckich. Rubio nazwał Azję Centralną historycznym skrzyżowaniem handlu między Europą a Azją, które ponownie może odgrywać ważną rolę w handlu międzynarodowym.

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Spotkanie w formacie C5+1

W formacie C5+1 uczestniczą USA, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Rubio oświadczył, że ubiegłoroczny szczyt C5+1 w Białym Domu przyczynił się do zawarcia nowych porozumień o wartości 25 mld dolarów w transporcie, energetyce i finansach. Obecne rozmowy, jak powiedział, mają rozwinąć te zobowiązania i rozszerzyć współpracę gospodarczą.

Sekretarz stanu podkreślił, że USA nie dążą do zmuszania Uzbekistanu do wyboru między Waszyngtonem, Moskwą i Pekinem oraz nie rywalizują z Chinami ani Rosją o wpływy w tym kraju. Dodał, że wraz z nim do Uzbekistanu przybyło prawie 300 przedstawicieli amerykańskiego biznesu, a także zaplanowano drugie posiedzenie Amerykańsko-Uzbeckiej Rady Biznesu i Inwestycji.

Ponadto Rubio poinformował, że w przyszłym roku USA będą pracować nad możliwymi terminami wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Uzbekistanie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kazachstanu również oświadczyło, że Rubio potwierdził zainteresowanie wizytą w Kazachstanie po szczycie G20 w Doral na Florydzie, zaplanowanym na 14-15 grudnia.

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