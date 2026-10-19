W Singapurze Narodowa Rada ds. Wynagrodzeń zaleciła pracodawcom podnoszenie płac pracowników z miesięcznym wynagrodzeniem brutto do S$2 800 o 6–8%. Zalecenia będą obowiązywać od grudnia 2026 roku do listopada 2027 roku, informuje Channel NewsAsia.

Rada wezwała firmy, które osiągnęły dobre wyniki i mają pozytywne perspektywy biznesowe, do ustalania podwyżek na górnej granicy przedziału. Powinny one wynosić co najmniej S$135–170, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Przedsiębiorstwom osiągającym dobre wyniki, ale mającym niepewne perspektywy, zaleca się kierowanie się środkiem tego przedziału.

Warunki dla różnych firm

Pracodawcom, którzy nie osiągnęli dobrych wyników, lecz pozostali rentowni, zaleca się podnieść płace o dolną granicę przedziału lub co najmniej o S$120, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Po raz pierwszy zalecenia objęły także firmy, które nie osiągnęły dobrych wyników i ponoszą straty: radzi się im zapewnić stałą podwyżkę w wysokości co najmniej S$120.

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Jeśli perspektywy biznesowe takich firm się poprawią, zalecono im dokonać przeglądu wynagrodzeń i rozważyć dodatkową podwyżkę dla nisko opłacanych pracowników. Rząd Singapuru przyjął zalecenia rady. Ministerstwo Zasobów Ludzkich oświadczyło, że mają one zapewnić odczuwalny wzrost wynagrodzeń nisko opłacanych pracowników, jednocześnie pozostawiając pracodawcom elastyczność z uwagi na warunki gospodarcze i biznesowe.

Szkolenia i sztuczna inteligencja

Rada wezwała także pracodawców i pracowników do rozwijania umiejętności na potrzeby gospodarki, która coraz częściej wykorzystuje sztuczną inteligencję. Firmom zalecono przygotowanie personelu na zmianę funkcji zawodowych, wspieranie szkoleń oraz inwestowanie w kształcenie ustawiczne na wszystkich etapach kariery.

Odsetek pracodawców zapewniających ustrukturyzowane szkolenia spadł z 66,4% w 2024 roku do 64% w ubiegłym roku. Odsetek pracowników, którzy je otrzymywali, zmniejszył się z 52,6% do 48,1%. Rada wskazała, że wzrost produktywności i biznesu w różnych sektorach był nierównomierny, dlatego pracodawcom zaleca się dostosowywanie podwyżek płac do własnych wyników i perspektyw, a także pełne wdrożenie elastycznego systemu wynagrodzeń z miesięcznymi i rocznymi zmiennymi składnikami.

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