新加坡国家工资理事会建议雇主将月薪总额不超过2,800新元的员工工资提高6%至8%。这些建议将于2026年12月至2027年11月期间实施，Channel NewsAsia报道。

理事会呼吁业绩良好且业务前景积极的公司将加薪幅度定在该区间的上限。加薪额应至少为135至170新元，取两者中较高的金额。对于业绩良好但前景不明朗的企业，建议以该区间的中间水平为目标。

针对不同公司的条件

对于业绩不佳但仍保持盈利的雇主，建议按该区间下限加薪，或至少加薪120新元，取两者中较高的金额。这些建议还首次涵盖业绩不佳且亏损的公司：建议其提供至少120新元的固定加薪。

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如果此类公司的业务前景改善，建议它们审查薪酬，并考虑为低薪员工额外加薪。新加坡政府已接受理事会的建议。人力部表示，这些建议应确保低薪员工的工资得到显著增长，同时在经济和商业条件的背景下给予雇主灵活性。

培训与人工智能

理事会还呼吁雇主和员工为日益使用人工智能的经济发展技能。建议公司为员工工作职能的变化做好准备，支持培训，并在职业生涯的各个阶段投资于持续教育。

提供结构化培训的雇主比例从2024年的66.4%降至去年的64%。接受此类培训的员工比例从52.6%降至48.1%。理事会指出，不同行业的生产率和业务增长并不均衡，因此建议雇主根据自身业绩和前景调整加薪幅度，并全面实施包含月度和年度浮动组成部分的灵活工资制度。

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