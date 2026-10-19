В Сингапуре Национальный совет по заработной плате рекомендовал работодателям повышать зарплаты работников с валовой месячной зарплатой до S$2 800 на 6–8%. Рекомендации будут действовать с декабря 2026 года по ноябрь 2027 года, сообщает Channel NewsAsia.

Совет призвал компании, показавшие хорошие результаты и имеющие позитивные бизнес-перспективы, устанавливать повышение на верхней границе диапазона. Оно должно составлять не менее S$135–170 — в зависимости от того, какая сумма больше. Предприятиям с хорошими результатами, но неопределёнными перспективами советуют ориентироваться на середину этого диапазона.

Условия для разных компаний

Работодателям, которые не показали хороших результатов, но остались прибыльными, рекомендовано повысить зарплату на нижнюю границу диапазона или как минимум на S$120 — в зависимости от того, какая сумма больше. Впервые рекомендации также охватили компании, не показавшие хороших результатов и являющиеся убыточными: им советуют обеспечить фиксированное повышение не менее чем на S$120.

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Если бизнес-перспективы таких компаний улучшатся, им рекомендовали пересмотреть оплату труда и рассмотреть дополнительное повышение для низкооплачиваемых работников. Правительство Сингапура приняло рекомендации совета. В Министерстве трудовых ресурсов заявили, что они должны обеспечить ощутимый рост зарплат низкооплачиваемых работников, одновременно оставляя работодателям гибкость с учётом экономических и деловых условий.

Обучение и искусственный интеллект

Совет также призвал работодателей и работников развивать навыки для экономики, всё чаще использующей искусственный интеллект. Компаниям рекомендовали готовить персонал к изменению трудовых функций, поддерживать обучение и инвестировать в непрерывное образование на всех этапах карьеры.

Доля работодателей, предоставлявших структурированное обучение, снизилась с 66,4% в 2024 году до 64% в прошлом году. Доля работников, получавших его, сократилась с 52,6% до 48,1%. Совет отметил, что рост производительности и бизнеса в разных секторах был неравномерным, поэтому работодателям советуют корректировать повышение зарплат в соответствии с собственными результатами и перспективами, а также полностью внедрять гибкую систему оплаты труда с ежемесячными и ежегодными переменными компонентами.

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