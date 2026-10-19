由于加里曼丹火灾烟雾造成的浓重烟霾，新加坡居民开始大量前往社区中心领取N95口罩。晨间降雨并未带来明显缓解。Dawn报道称。

10月14日，人民协会宣布向指定人群免费发放口罩，并开放配备空调的烟霾避难场所。此前，该国许多地区主要污染物PM2.5的浓度已超过200。

不健康的污染水平

截至10月15日17时，新加坡西部的空气污染指数PSI达到188，中央地区为186，均属于不健康水平。所有地区的PM2.5读数均处于高位：中央地区205，西部155，东部161，南部157。

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新加坡国家环境局表示，在东南风影响下，来自加里曼丹火灾的浓烟继续向该国移动。苏门答腊上空也观察到烟霾。该机构评估认为，到10月18日之前预计烟霾不会减弱，不过周末前后风向变化可能会减少来自加里曼丹的烟雾输送。

社区中心排队

在Punggol 21社区中心，发放开始后的最初几小时内，约有20人等待领取口罩。其中，老年人、孕妇、幼童和患有疾病的人士等有权领取两个口罩。Jurong Spring、Kallang、Sengkang和Yuhua中心也出现了排队情况。

一些居民称药店的N95口罩短缺，并出现鼻腔刺激、头痛、喉咙痛以及减少户外活动的情况。学生家长出于预防目的领取口罩。与此同时，在部分社区中心和地方委员会中心开放的配备空调的烟霾避难场所，受欢迎程度明显较低。

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