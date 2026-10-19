В США прошли массовые протесты против политики Трампа под лозунгом «Без королей» — Associated Press

18 октября в различных городах Соединенных Штатов прошли массовые акции протеста против политики Дональда Трампа, организованные движением «Без королей». Участники выступают против действий американского президента и подчеркивают недопустимость концентрации власти в руках одного человека.

Главной целью этих акций было стимулирование граждан к участию в досрочном голосовании на предстоящих выборах. Хотя мероприятия позиционировались как внепартийные, они стали продолжением длительных протестов против политики нынешней американской администрации.

В разных уголках страны проходили собрания избирателей. В Вашингтоне у Мемориала Линкольна сотни людей, несмотря на холод, танцевали под музыку и держали плакаты с призывами голосовать досрочно и защищать свое право голоса. В то же время во время мероприятия в Атланте местный политик Майкл Джулиан Бонд сравнил избирательное право с силой популярных супергероев и призвал людей использовать свою политическую власть на избирательных участках.

Между тем Дональд Трамп продолжает ставить под сомнение безопасность дистанционного избирательного процесса, безосновательно связывая голосование по почте с попытками повлиять на результаты прошлых выборов.

В рамках этой линии Белый дом инициировал судебный иск против избирательных органов Калифорнии, требуя не учитывать почтовые голоса от лиц, не предоставивших подтверждение гражданства, а Министерство юстиции заявило о возможности уголовного преследования членов комиссий за обработку подобных бюллетеней.

Источник: Associated Press

Напомним, Трамп заявил, что Зеленский не заинтересован в завершении войны.

Ранее Зеленский назвал поддержку РФ исторической ошибкой Трампа.

В США президент Дональд Трамп заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за потерю Украиной доступа к Starlink, что повлияло на её военные операции против России, государства-агрессора.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина пока не имеет доступа к спутниковой системе Starshield, которую используют американские военные. По его словам, Киев просил предоставить доступ к ней, в частности для нанесения ударов вглубь России, но этот вопрос еще обсуждается. Рубио также опроверг, что Вашингтон приказал ограничить скорость Starlink в Украине

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