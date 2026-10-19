Премьер-министр Албании обвинил Россию и Иран в провоцировании массовых протестов — Bloomberg

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил о наличии многочисленных доказательств вмешательства России и Ирана в масштабные беспорядки, которые уже почти неделю продолжаются в столице страны. По словам главы правительства, иностранные силы могли быть причастны к подстрекательству протестующих.

По словам премьер-министра, внешние провокаторы пытаются втянуть Албанию в ловушку насилия и кровопролития, что ставит под угрозу евроинтеграционный курс государства.

Между тем уличные столкновения в Тиране продолжают обостряться, а число пострадавших за последние дни достигло почти трехсот человек, большинство из которых — сотрудники правоохранительных органов. Первоначальные требования студентов об улучшении условий образования и снижении его стоимости переросли в масштабное антиправительственное движение против коррупции и политического руководства. Демонстранты, к которым присоединились оппозиция и общественные активисты, требуют отставки правительства, нанося ущерб правительственным зданиям, банкам и городской инфраструктуре.

Источник: Bloomberg

Напомним, в Албании проверяют действия полиции во время студенческих протестов.

Также Еврокомиссия осудила насилие во время протестов в Албании.

Полиция Албании, вероятно, применила резиновые пули против протестующих.

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