Поліція Албанії ймовірно застосувала гумові кулі проти протестувальників — Cyprus Mail

У Тирані, столиці Албанії, поліція, ймовірно, застосувала боєприпаси, схожі на гумові кулі, проти учасників студентських протестів. Акції п’ятий день поспіль тривають із вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Під час сутичок біля міністерства освіти правоохоронці стріляли з рушниці у напрямку натовпу.

Поранення та перевірки

Як повідомляє Cyprus Mail, журналісти Reuters знайшли на місці гумові дробини. Вони влучили у двох журналістів Reuters і кількох протестувальників, залишивши круглі сліди на тілі.

Керівник поліції Албанії Скандер Хіта, відповідаючи на запитання про застосування гумових куль, не заперечив цього. Він заявив, що всі використані засоби застосовували обмежено. За його словами, сімох поліцейських відсторонили від служби та проводять щодо них дисциплінарні перевірки через можливе перевищення повноважень і недотримання принципу пропорційності. Хіта не уточнив, які саме інциденти стали підставою для відсторонення.

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Сутички в центрі Тирани

Протистояння в центрі Тирани посилилося в останні дні. Демонстранти підпалювали урядові будівлі та банки й кидали каміння в правоохоронців. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ і водомети.

Хіта повідомив про 1067 затриманих і 388 людей, щодо яких розпочали кримінальне переслідування. Поранень зазнали десятки поліцейських і протестувальників.

Учасники акцій висловлюють невдоволення ймовірною корупцією в уряді, браком робочих місць і низькими стандартами освіти. Рама, який заперечує неправомірні дії, заявив, що уряд поважає право студентів на протест. Раніше він сказав Reuters, що не піде у відставку.

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