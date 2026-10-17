在阿尔巴尼亚首都地拉那，警方可能对参加学生抗议活动的人使用了类似橡胶子弹的弹药。抗议活动已连续第五天举行，要求总理埃迪·拉马辞职。在教育部附近发生冲突期间，执法人员用霰弹枪朝人群方向开枪。

伤情与调查

据《塞浦路斯邮报》报道，路透社记者在现场发现了橡胶弹丸。这些弹丸击中了两名路透社记者和数名抗议者，在他们身上留下圆形痕迹。

阿尔巴尼亚警察总长斯坎德尔·希塔在回答有关使用橡胶子弹的问题时，没有否认此事。他表示，所有使用的手段都受到限制。据他称，7名警察因可能滥用职权及未遵守比例原则而被停职，并正接受纪律调查。希塔没有说明哪些具体事件导致这些人员被停职。

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地拉那市中心的冲突

近几日，地拉那市中心的对峙加剧。示威者纵火焚烧政府建筑和银行，并向执法人员投掷石块。警方则使用催泪瓦斯和水炮回应。

希塔称，共有1067人被拘留，388人被启动刑事诉讼。数十名警察和抗议者受伤。

抗议参与者对政府中可能存在的腐败、就业岗位不足以及教育标准低下表示不满。否认存在不当行为的拉马表示，政府尊重学生抗议的权利。他此前告诉路透社，自己不会辞职。

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