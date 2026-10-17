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Policja Albanii prawdopodobnie użyła gumowych kul przeciwko protestującym — Cyprus Mail

UA.NEWS 17 października 2026 19:48
Policja Albanii prawdopodobnie użyła gumowych kul przeciwko protestującym — Cyprus Mail

W Tiranie, stolicy Albanii, policja prawdopodobnie użyła amunicji przypominającej gumowe kule przeciwko uczestnikom studenckich protestów. Demonstracje trwają piąty dzień z rzędu, a ich uczestnicy domagają się dymisji premiera Ediego Ramy. Podczas starć w pobliżu ministerstwa edukacji funkcjonariusze strzelali ze strzelby w kierunku tłumu.

Ranni i kontrole

Jak informuje Cyprus Mail, dziennikarze Reutersa znaleźli na miejscu gumowe śruty. Trafiły one dwóch dziennikarzy Reutersa i kilku protestujących, pozostawiając okrągłe ślady na ciele.

Szef albańskiej policji Skander Hita, odpowiadając na pytanie o użycie gumowych kul, nie zaprzeczył temu. Oświadczył, że wszystkie użyte środki zastosowano w ograniczonym zakresie. Według niego siedmiu policjantów odsunięto od służby i prowadzone są wobec nich postępowania dyscyplinarne w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień oraz nieprzestrzegania zasady proporcjonalności. Hita nie sprecyzował, które incydenty stały się podstawą odsunięcia ich od służby.

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Starcia w centrum Tirany

Konfrontacja w centrum Tirany nasiliła się w ostatnich dniach. Demonstranci podpalali budynki rządowe i banki oraz rzucali kamieniami w funkcjonariuszy. Policja w odpowiedzi używała gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Hita poinformował o 1067 zatrzymanych i 388 osobach, wobec których wszczęto postępowanie karne. Rannych zostało kilkudziesięciu policjantów i protestujących.

Uczestnicy demonstracji wyrażają niezadowolenie z powodu domniemanej korupcji w rządzie, braku miejsc pracy i niskich standardów edukacji. Rama, który zaprzecza niewłaściwym działaniom, oświadczył, że rząd szanuje prawo studentów do protestu. Wcześniej powiedział Reutersowi, że nie poda się do dymisji.

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