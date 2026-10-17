В Тиране, столице Албании, полиция, вероятно, применила боеприпасы, похожие на резиновые пули, против участников студенческих протестов. Акции пятый день подряд продолжаются с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы. Во время столкновений возле министерства образования правоохранители стреляли из ружья в направлении толпы.

Ранения и проверки

Как сообщает Cyprus Mail, журналисты Reuters нашли на месте резиновые дробины. Они попали в двух журналистов Reuters и нескольких протестующих, оставив круглые следы на теле.

Глава полиции Албании Скандер Хита, отвечая на вопрос о применении резиновых пуль, не стал это отрицать. Он заявил, что все использованные средства применялись ограниченно. По его словам, семерых полицейских отстранили от службы, в отношении них проводятся дисциплинарные проверки из-за возможного превышения полномочий и несоблюдения принципа пропорциональности. Хита не уточнил, какие именно инциденты стали основанием для отстранения.

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Столкновения в центре Тираны

Противостояние в центре Тираны усилилось в последние дни. Демонстранты поджигали правительственные здания и банки, а также бросали камни в правоохранителей. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и водометы.

Хита сообщил о 1067 задержанных и 388 людях, в отношении которых начато уголовное преследование. Ранения получили десятки полицейских и протестующих.

Участники акций выражают недовольство предполагаемой коррупцией в правительстве, нехваткой рабочих мест и низкими стандартами образования. Рама, который отрицает неправомерные действия, заявил, что правительство уважает право студентов на протест. Ранее он сказал Reuters, что не уйдет в отставку.

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