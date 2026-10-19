Во Франции премьер-министр Себастьен Лекорню в понедельник проводит кризисное заседание правительства после масштабных беспорядков и погромов, произошедших во время субботних протестов против роста стоимости жизни и ухудшения доступа к государственным услугам. По данным BBC News, эти события стали одними из самых серьёзных проявлений общественных беспорядков в современной истории страны.

Погромы во время протестов

В субботних акциях приняли участие более полумиллиона человек. Большинство участников мирно протестовали из-за стоимости жизни, состояния государственных услуг и образования. Позже появились группы активистов и вандалов в чёрной одежде и масках, после чего протесты переросли в насилие и мародёрство.

По оценкам, было разграблено или разрушено около 1 500 магазинов и предприятий. Полиция применяла слезоточивый газ и водомёты, а в нескольких местах, по сообщению BBC, полицейские били людей дубинками. Министерство внутренних дел Франции заявило, что в субботу травмы получили около 1 000 полицейских, семеро из них — тяжёлые.

В Париже вандалы разрисовали статую Республики. Возле ряда разгромленных магазинов во французской столице также появилось граффити о тёмных временах для «города света».

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Реакция Макрона и критика

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телевизионном обращении в воскресенье призвал к национальному единству и заявил, что виновные в насилии будут наказаны. Перед обращением по стране распространялись слухи о возможном введении временного комендантского часа в отдельных районах или режима чрезвычайной ситуации, однако президент таких решений не объявил.

Обращение Макрона раскритиковали политические оппоненты и пользователи социальных сетей, указавшие на недостаток конкретики. Генеральный секретарь профсоюза CGT Софи Бине заявила, что президент не ответил на обеспокоенность студентов, кризис стоимости жизни и ухудшение качества государственных услуг.

Председатель нижней палаты парламента Яэль Брон-Пиве хочет инициировать расследование обстоятельств беспорядков. Макрон и Лекорню возложили ответственность за насилие на радикальные ультралевые группы и правонарушителей. Лидер левых Жан-Люк Меланшон обвинил правительство в некомпетентности, а Марин Ле Пен — администрацию Макрона в истощении и дезориентации.

На 5 ноября часть профсоюзов и движение «жёлтых жилетов» анонсировали новые масштабные протесты.

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