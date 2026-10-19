法国政府在大规模骚乱后召开危机会议——BBC News

法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼周一在政府危机会议上讨论周六抗议活动期间发生的大规模骚乱和打砸事件。抗议者反对生活成本上涨以及获得公共服务的机会恶化。据BBC News报道，这些事件是该国现代史上最严重的公共秩序混乱事件之一。

抗议期间的打砸事件

周六有超过50万人参加抗议活动。大多数参与者就生活成本、公共服务状况和教育问题进行了和平抗议。随后，身穿黑衣、佩戴面具的活动人士和破坏分子团体出现，抗议活动继而升级为暴力和抢劫。

据估计，约1,500家商店和企业遭到抢劫或毁坏。警方使用了催泪瓦斯和高压水炮，据BBC报道，在数个地点，警察还用警棍殴打民众。法国内政部表示，周六约有1,000名警察受伤，其中7人伤势严重。

在巴黎，破坏分子涂污了共和国雕像。在法国首都多家被砸商店附近，还出现了关于“光之城”黑暗时期的涂鸦。

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马克龙的回应与批评

法国总统埃马纽埃尔·马克龙周日在电视讲话中呼吁全国团结，并表示应对暴力负责的人将受到惩罚。在讲话前，有关可能在部分地区实施临时宵禁或紧急状态的传闻在全国流传，但总统没有宣布此类决定。

马克龙的讲话受到政治对手和社交媒体用户的批评，他们指出讲话缺乏具体内容。法国总工会（CGT）总书记索菲·比内表示，总统没有回应学生的担忧、生活成本危机以及公共服务质量恶化的问题。

议会下院议长雅埃尔·布朗-皮韦希望启动对骚乱情况的调查。马克龙和勒科尔尼将暴力责任归咎于激进极左团体和违法者。左翼领导人让-吕克·梅朗雄指责政府无能，而玛丽娜·勒庞则指责马克龙政府疲惫不堪、方向混乱。

部分工会和“黄背心”运动宣布将于11月5日举行新的大规模抗议活动。

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