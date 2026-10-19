刚果民主共和国西北部北乌班吉省已确认两例由埃博拉病毒引起的疾病病例，其中一例死亡。阿纳多卢通讯社援引刚果（金）卫生部消息称，至此疫情已蔓延至该国八个省份。

北乌班吉省出现新病例

北乌班吉省与中非共和国接壤。新病例出现在瓦平达卫生区约20岁的男性中，该卫生区与下韦莱省接壤。

截至上周，由本迪布焦病毒毒株引发的疫情仅限于七个省份：上韦莱、伊图里、北基伍、南基伍、下韦莱、乔波和南乌班吉。

确诊病例超过9,400例

根据最新官方数据，自5月宣布疫情暴发以来，刚果（金）确诊埃博拉病例数已超过9,400例。已记录4,536例死亡。

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世界卫生组织指出，受影响地区的病毒传播强度存在显著差异。伊图里仍是此次疫情的主要中心，北基伍和上韦莱也仍在发生显著传播。

医务人员面临的挑战之一是社区中的抵触情绪。世卫组织数据显示，约三分之二的死亡发生在家中。世卫组织非洲区域主任穆罕默德·雅库布·贾纳比强调了当地领导人在建立信任、动员社区和共同行动中的作用。

此次疫情成为刚果（金）有记录以来规模最大、死亡人数最多的一次，也是继2014年至2016年西非疫情之后全球规模第二大的疫情。肯尼亚卫生部也报告了一例新增埃博拉病例，使该国本月确诊病例数增至八例。

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