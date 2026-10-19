纳斯达克下跌后首尔KOSPI下跌1.69%——《韩国先驱报》

在韩国首尔，主要股指KOSPI周一开盘下跌1.69%，截至当地时间9时15分报5,572.10点。根据《韩国先驱报》的报道，此次下跌发生在华尔街科技股遭抛售之后。

对美国股市交易的反应

KOSPI开盘时一度下跌3.17%，但随后将跌幅收窄至95.95点。上周五，该指数上涨2.05%，收于5,668.05点，结束了连续七个交易日下跌的走势。在此期间，该指数累计下跌6.3%。

按美国时间计算，上周五道琼斯工业平均指数下跌0.34%，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2.14%。投资者还在等待特斯拉和Meta Platforms本周发布的财务报告，以及定于11月3日举行的美国中期选举。分析师指出，利率前景存在不确定性，同时市场也担忧，对人工智能基础设施的大规模投资能否带来足够回报。

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科技公司领跌

在首尔的科技公司中，三星电子股价下跌1.28%，SK海力士下跌2.83%。现代汽车股价下跌1.12%，造船企业HD现代重工股价下跌3.7%。

与此同时，大韩航空股价上涨1.14%，浦项控股上涨0.51%。韩元兑美元报1,334.15韩元，较上一交易日收盘升值2.35韩元。

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