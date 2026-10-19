KOSPI w Seulu spadł o 1,69% po zniżce Nasdaq — Korea Herald

W Seulu w Korei Południowej główny indeks giełdowy KOSPI spadł na początku poniedziałkowych notowań o 1,69% — do 5 572,10 punktu według stanu na godz. 9:15 czasu lokalnego. Jak podaje Korea Herald, spadek nastąpił po wyprzedaży akcji technologicznych na Wall Street.

Reakcja na notowania w USA

Na otwarciu KOSPI tracił 3,17%, lecz później zmniejszył spadek do 95,95 punktu. W piątek indeks wzrósł o 2,05% i zamknął się na poziomie 5 668,05 punktu, przerywając serię siedmiu sesji spadkowych. W tym okresie stracił 6,3%.

W piątek czasu amerykańskiego indeks przemysłowy Dow Jones spadł o 0,34%, a technologiczny Nasdaq Composite obniżył się o 2,14%. Inwestorzy oczekują również w tym tygodniu na raporty finansowe Tesli i Meta Platforms, a także na wybory śródokresowe w USA zaplanowane na 3 listopada. Analitycy wskazali na niepewność dotyczącą stóp procentowych, a obawy budzi również pytanie, czy znaczne inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji przyniosą wystarczający zwrot.

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Spadkom przewodziły spółki technologiczne

W Seulu wśród spółek technologicznych akcje Samsung Electronics potaniały o 1,28%, a SK hynix — o 2,83%. Akcje Hyundai Motor straciły 1,12%, a stoczniowej spółki HD Hyundai Heavy Industries — 3,7%.

Jednocześnie akcje Korean Air wzrosły o 1,14%, a POSCO Holdings — o 0,51%. Won południowokoreański był notowany na poziomie 1 334,15 wona za dolara amerykańskiego, umacniając się o 2,35 wona w porównaniu z zamknięciem poprzedniej sesji.

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