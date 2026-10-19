KOSPI в Сеуле снизился на 1,69% после падения Nasdaq — Korea Herald

В Сеуле, Южная Корея, основной фондовый индекс KOSPI в начале торгов в понедельник снизился на 1,69% — до 5 572,10 пункта по состоянию на 9:15 по местному времени. Как сообщает Korea Herald, падение произошло после распродажи технологических акций на Уолл-стрит.

Реакция на торги в США

На открытии KOSPI терял 3,17%, но позднее сократил падение до 95,95 пункта. В пятницу индекс вырос на 2,05% и закрылся на уровне 5 668,05 пункта, прервав серию из семи торговых сессий со снижением. За этот период он потерял 6,3%.

В пятницу по американскому времени промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,34%, а технологический Nasdaq Composite упал на 2,14%. Инвесторы также ожидают финансовые отчеты Tesla и Meta Platforms на этой неделе, а также промежуточные выборы в США, запланированные на 3 ноября. Аналитики указали на неопределенность относительно процентных ставок, а обеспокоенность также вызывает вопрос, дадут ли значительные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта достаточную отдачу.

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Технологические компании возглавили спад

В Сеуле среди технологических компаний акции Samsung Electronics подешевели на 1,28%, а SK hynix — на 2,83%. Акции Hyundai Motor потеряли 1,12%, судостроительной HD Hyundai Heavy Industries — 3,7%.

В то же время бумаги Korean Air выросли на 1,14%, а POSCO Holdings — на 0,51%. Южнокорейская вона торговалась на уровне 1 334,15 воны за доллар США, укрепившись на 2,35 воны по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

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