W Wielkiej Brytanii skrajnie prawicowy aktywista Tommy Robinson, którego prawdziwe nazwisko to Stephen Yaxley-Lennon, ma stanąć przed sądem 19 października w związku z dwoma zarzutami nękania dziennikarzy MailOnline, które wzbudziło w nich obawę przed przemocą. Proces ma potrwać pięć dni, informuje Anadolu Agency.

43-letni Yaxley-Lennon jest oskarżony o nękanie Andrew Younga i Jacoba Dirnhubera w okresie od 5 do 7 sierpnia 2024 roku. Według oskarżenia sprawa dotyczy wiadomości wysyłanych za pośrednictwem platformy X oraz rozmowy telefonicznej.

Wiadomości i rozmowa telefoniczna

Prokuratorzy twierdzą, że 5 sierpnia 2024 roku podczas rozmowy telefonicznej Robinson powiedział Youngowi, że przyjdzie do jego domu, dodając: „Idę po ciebie”. Tego samego dnia miał wysłać Dirnhuberowi prywatną wiadomość na X, w której stwierdził, że zapuka do jego drzwi.

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Według oskarżenia 6 sierpnia Yaxley-Lennon opublikował również na X wpis, że ustalił miejsce pobytu Dirnhubera i innych dziennikarzy Daily Mail. Później tego samego dnia miał napisać do Dirnhubera, że przyjdzie z pytaniami pod drzwi wszystkich dziennikarzy.

Stanowisko obrony i możliwa kara

Yaxley-Lennon nie przyznał się do zarzutów nękania powodującego obawę przed przemocą podczas rozprawy w Westminster Magistrates’ Court 5 czerwca 2025 roku. Na rozprawie w Southwark Crown Court wcześniej w październiku jedynie potwierdził swoje nazwisko.

Crown Prosecution Service poinformowała, że upoważniła londyńską policję do postawienia Yaxley-Lennonowi zarzutów, i przypomniała o jego prawie do rzetelnego procesu. W razie uznania go za winnego grozi mu do sześciu miesięcy więzienia lub nieograniczona grzywna.

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