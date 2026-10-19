В Великобритании ультраправый активист Томми Робинсон, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, должен предстать перед судом 19 октября по двум обвинениям в преследовании журналистов MailOnline, вызвавшем у них страх насилия. Судебное разбирательство, как ожидается, продлится пять дней, сообщает Anadolu Agency.

43-летнего Яксли-Леннона обвиняют в преследовании Эндрю Янга и Джейкоба Дирнхубера в период с 5 по 7 августа 2024 года. По данным обвинения, эпизоды касаются сообщений через платформу X и телефонного звонка.

Сообщения и телефонный звонок

Прокуроры утверждают, что 5 августа 2024 года Робинсон во время телефонного разговора сказал Янгу, что придет к нему домой, добавив: «Я иду за тобой». В тот же день он якобы отправил Дирнхуберу личное сообщение в X, в котором заявил, что постучит в его дверь.

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Также, по версии обвинения, 6 августа Яксли-Леннон опубликовал в X пост о том, что установил местонахождение Дирнхубера и других журналистов Daily Mail. Позднее в тот же день он, как утверждается, написал Дирнхуберу, что придет с вопросами к дверям всех журналистов.

Позиция защиты и возможное наказание

Яксли-Леннон не признал вину по обвинениям в преследовании, вызвавшем страх насилия, во время слушания в Вестминстерском магистратском суде 5 июня 2025 года. На слушании в Саутуоркском коронном суде ранее в октябре он лишь подтвердил свое имя.

Королевская прокурорская служба сообщила, что уполномочила лондонскую полицию предъявить Яксли-Леннону обвинения, и напомнила о его праве на справедливое судебное разбирательство. В случае признания виновным ему грозит до шести месяцев лишения свободы или неограниченный штраф.

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