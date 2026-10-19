在英国，极右翼活动人士汤米·罗宾逊（Tommy Robinson），本名斯蒂芬·亚克斯利-列侬（Stephen Yaxley-Lennon），将于10月19日因两项跟踪骚扰MailOnline记者并使其担心遭受暴力的指控受审。审理预计将持续五天，阿纳多卢通讯社报道。

43岁的亚克斯利-列侬被控在2024年8月5日至7日期间跟踪骚扰安德鲁·扬（Andrew Young）和雅各布·迪恩胡伯（Jacob Dirnhuber）。根据控方说法，相关事件涉及通过X平台发送的信息和一次电话通话。

信息和电话通话

检察官称，2024年8月5日，罗宾逊在一次电话交谈中告诉扬，他会到扬的家中，并补充说：“我正冲着你来。”同一天，他据称在X上向迪恩胡伯发送了一条私信，表示他会敲迪恩胡伯的门。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

控方还称，8月6日，亚克斯利-列侬在X上发帖称，他已经确定了迪恩胡伯及其他《每日邮报》记者的所在地。同日稍晚，他据称写信给迪恩胡伯，称他会带着问题到所有记者的门前。

辩方立场和可能的处罚

在2025年6月5日威斯敏斯特治安法院的听证会上，亚克斯利-列侬对跟踪骚扰并引发暴力恐惧的指控不认罪。在10月早些时候南华克刑事法院的听证会上，他仅确认了自己的姓名。

英国皇家检察署表示，已授权伦敦警方对亚克斯利-列侬提出指控，并提醒公众他享有公平审判的权利。若被判有罪，他将面临最高六个月监禁或数额不受限制的罚款。

关注我们在