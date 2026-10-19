Japońska Agencja Meteorologiczna uznała obecne zjawisko El Niño za najsilniejsze w historii obserwacji temperatury powierzchni morza w regionie Niño 3 we wschodniej części Pacyfiku. Według Dawn agencja porównuje odchylenia temperatury od normy, a jej obserwacje obejmują okres od 1949 roku. Według tego wskaźnika obecne zjawisko przewyższyło El Niño z 1997 roku.

Jednocześnie brytyjska służba meteorologiczna Met Office określa El Niño jako bezprecedensowe, ponieważ temperatura powierzchni morza w centralnej równikowej części Pacyfiku przekroczyła poziomy odnotowane podczas poprzednich takich zjawisk. Amerykańscy meteorolodzy z kolei uważają, że obecne El Niño nadal ustępuje największym zjawiskom w ich rejestrach.

Różne obszary i wskaźniki

Różnice w ocenach są związane z metodami pomiaru siły zjawiska. Japońska agencja analizuje obszar Niño 3 we wschodniej części Pacyfiku, podczas gdy USA monitorują sąsiedni obszar Niño 3.4 we wschodnio-centralnej części oceanu.

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USA ogłaszają El Niño, gdy temperatura wody w obszarze Niño 3.4 jest co najmniej o 0,5°C wyższa od normy i jednocześnie reaguje atmosfera: słabną pasaty, a tropikalne opady przesuwają się na wschód. Ten związek między oceanem a atmosferą nazywany jest sprzężeniem oceaniczno-atmosferycznym.

Ocena na tle ocieplenia

El Niño jest częścią systemu El Niño–Oscylacja Południowa, głównego naturalnego czynnika klimatycznego planety. Zwykle występuje raz na dwa–siedem lat i trwa od dziewięciu do 12 miesięcy. Podczas tego zjawiska pasaty słabną, a ciepła woda przesuwa się na wschód, w kierunku Ameryk, co wpływa na warunki pogodowe w różnych regionach świata.

Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna stosuje względny oceaniczny indeks Niño, który porównuje temperaturę wschodnio-centralnej części Pacyfiku z resztą tropikalnego oceanu. Według prognozy agencji obecne El Niño stanie się najsilniejsze w jej obserwacjach od 1950 roku, jeśli trzymiesięczne średnie odchylenie tego indeksu osiągnie 2,5°C lub więcej. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza oceniane jest jako wysokie, ale nie zostało to jeszcze ostatecznie potwierdzone.

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