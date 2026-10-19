国际音乐出版商联合会（ICMP）表示，人工智能系统已经在澳大利亚表演者的作品上进行训练，其中包括凯莉·米洛和尼克·凯夫的作品，且作者未获得报酬。该组织还警告澳大利亚政府，不要应科技公司的要求放宽版权规定，《卫报》报道。

音乐出版商的立场

ICMP代表索尼、华纳、环球以及分布在六大洲的数千家独立出版商。其总经理约翰·费兰表示，科技公司正试图说服澳大利亚政治人士修改法律，将对该国的投资与使用受版权保护材料的新规则挂钩。

费兰表示，62个国家曾考虑就使用数据训练人工智能进行可能的立法修改。同时，ICMP称，其余61个国家中没有一个引入新的商业文本和数据分析例外，而这种例外将限制版权所有者的专有权利。

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关于人工智能规则的讨论

ICMP向《卫报》提供了若干例子，该组织认为这些例子表明，Google Gemini能够复现澳大利亚艺人的歌词，其中包括凯莉·米洛、G-Flip和尼克·凯夫。费兰还提及《大西洋月刊》6月报道的一个人工智能训练数据集。据他所说，该数据集包含从YouTube视频收集的超过1200万首歌曲，包括米洛、凯夫和Hilltop Hoods的作品。

Anthropic特使杰弗里·布莱希向议会人工智能委员会表示，该公司并未试图向澳大利亚强加条件，但已向政府说明现行规则对其在该国业务的影响。他强调，不可能为整个互联网取得许可。

OpenAI经济政策总监亚当·科恩表示，美国的合理使用例外保护新技术的发展，尽管该公司会就使用材料签订单独协议。议会人工智能调查主席乔·布里斯基和副主席、自由党参议员乔纳森·达尼亚姆在致总理的联名信中建议审查现行版权规定，同时保留作者对作品的控制权及获得报酬的权利。

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