Международная конфедерация музыкальных издателей (ICMP) заявила, что системы искусственного интеллекта уже обучались на произведениях австралийских исполнителей, в том числе Кайли Миноуг и Ника Кейва, без компенсации авторам. Организация также предостерегла правительство Австралии от ослабления норм авторского права по требованию технологических компаний, сообщает The Guardian.

Позиция музыкальных издателей

ICMP представляет Sony, Warner, Universal и тысячи независимых издателей на шести континентах. Ее генеральный директор Джон Фелан заявил, что технологические компании пытаются убедить австралийских политиков изменить законодательство, связывая инвестиции в страну с новыми правилами использования материалов, защищенных авторским правом.

По словам Фелана, 62 страны рассматривали возможные законодательные изменения в отношении использования данных для обучения ИИ. В то же время, как утверждает ICMP, ни одна из остальных 61 стран не ввела нового исключения для коммерческого анализа текстов и данных, которое ограничивало бы исключительные права владельцев авторского права.

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Дискуссия о правилах для ИИ

ICMP предоставила The Guardian примеры, которые, по мнению организации, свидетельствуют о способности Google Gemini воспроизводить тексты песен австралийских артистов, в том числе Кайли Миноуг, G-Flip и Ника Кейва. Фелан также сослался на набор данных для обучения ИИ, о котором в июне писало издание The Atlantic. По его словам, он содержит более 12 млн песен, собранных из видео на YouTube, включая композиции Миноуг, Кейва и Hilltop Hoods.

Специальный посланник Anthropic Джеффри Блайх заявил парламентскому комитету по вопросам ИИ, что компания не пытается диктовать Австралии условия, но объясняла правительству последствия действующих правил для своей работы в стране. Он подчеркнул, что лицензировать весь интернет невозможно.

Директор OpenAI по экономической политике Адам Коэн заявил, что американское исключение fair use защищает развитие новых технологий, хотя компания заключает отдельные соглашения об использовании материалов. Председатель парламентского расследования по вопросам ИИ Джо Бризки и заместитель председателя, сенатор от Либеральной партии Джонатан Даниам, в совместном письме премьер-министру рекомендовали пересмотреть действующие нормы авторского права, сохранив за авторами контроль над работами и право на оплату.

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