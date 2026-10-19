ICMP заявила про навчання ШІ на піснях Кайлі Міноуг — The Guardian

Міжнародна конфедерація музичних видавців (ICMP) заявила, що системи штучного інтелекту вже навчали на творах австралійських виконавців, зокрема Кайлі Міноуг і Ніка Кейва, без компенсації авторам. Організація також застерегла уряд Австралії від послаблення норм авторського права на вимогу технологічних компаній, повідомляє The Guardian.

Позиція музичних видавців

ICMP представляє Sony, Warner, Universal і тисячі незалежних видавців на шести континентах. Її керуючий директор Джон Фелан заявив, що технологічні компанії намагаються переконати австралійських політиків змінити законодавство, пов’язуючи інвестиції в країну з новими правилами використання матеріалів, захищених авторським правом.

За словами Фелана, 62 країни розглядали можливі законодавчі зміни щодо використання даних для навчання ШІ. Водночас, як стверджує ICMP, жодна з інших 61 країн не запровадила нового винятку для комерційного аналізу текстів і даних, який обмежував би виключні права власників авторського права.

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Дискусія про правила для ШІ

ICMP надала The Guardian приклади, які, на думку організації, свідчать про здатність Google Gemini відтворювати тексти пісень австралійських артистів, зокрема Кайлі Міноуг, G-Flip і Ніка Кейва. Фелан також послався на набір даних для навчання ШІ, про який у червні писало видання The Atlantic. За його словами, він містить понад 12 млн пісень, зібраних із відео на YouTube, включно з композиціями Міноуг, Кейва та Hilltop Hoods.

Спеціальний посланець Anthropic Джеффрі Блайх заявив парламентському комітету з питань ШІ, що компанія не намагається диктувати Австралії умови, але пояснювала уряду наслідки чинних правил для своєї роботи в країні. Він наголосив, що ліцензувати весь інтернет неможливо.

Директор OpenAI з економічної політики Адам Коен заявив, що американський виняток fair use захищає розвиток нових технологій, хоча компанія укладає окремі угоди щодо використання матеріалів. Голова парламентського розслідування з питань ШІ Джо Брізкі та заступник голови, сенатор від Ліберальної партії Джонатан Даніам, у спільному листі до прем’єр-міністра рекомендували переглянути чинні норми авторського права, зберігши за авторами контроль над роботами та право на оплату.

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