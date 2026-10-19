Międzynarodowa Konfederacja Wydawców Muzycznych (ICMP) oświadczyła, że systemy sztucznej inteligencji były już szkolone na utworach australijskich wykonawców, w tym Kylie Minogue i Nicka Cave’a, bez wynagrodzenia dla autorów. Organizacja ostrzegła również rząd Australii przed łagodzeniem przepisów dotyczących praw autorskich na żądanie firm technologicznych, informuje The Guardian.

Stanowisko wydawców muzycznych

ICMP reprezentuje Sony, Warner, Universal oraz tysiące niezależnych wydawców na sześciu kontynentach. Jej dyrektor generalny John Phelan oświadczył, że firmy technologiczne próbują przekonać australijskich polityków do zmiany przepisów, wiążąc inwestycje w tym kraju z nowymi zasadami wykorzystywania materiałów chronionych prawem autorskim.

Według Phelana 62 kraje rozważały możliwe zmiany prawne dotyczące wykorzystywania danych do szkolenia AI. Jednocześnie, jak twierdzi ICMP, żaden z pozostałych 61 krajów nie wprowadził nowego wyjątku dotyczącego komercyjnej analizy tekstu i danych, który ograniczałby wyłączne prawa posiadaczy praw autorskich.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dyskusja o zasadach dla AI

ICMP przekazała The Guardian przykłady, które zdaniem organizacji świadczą o zdolności Google Gemini do odtwarzania tekstów piosenek australijskich artystów, w tym Kylie Minogue, G-Flip i Nicka Cave’a. Phelan powołał się także na zbiór danych do szkolenia AI, o którym w czerwcu pisał magazyn The Atlantic. Według niego zawiera on ponad 12 mln piosenek zebranych z filmów na YouTube, w tym utwory Minogue, Cave’a i Hilltop Hoods.

Specjalny wysłannik Anthropic Jeffrey Bleich powiedział parlamentarnej komisji ds. AI, że firma nie próbuje dyktować Australii warunków, lecz wyjaśniała rządowi konsekwencje obowiązujących zasad dla swojej działalności w kraju. Podkreślił, że licencjonowanie całego internetu jest niemożliwe.

Dyrektor OpenAI ds. polityki gospodarczej Adam Cohen powiedział, że amerykański wyjątek fair use chroni rozwój nowych technologii, choć firma zawiera odrębne umowy dotyczące wykorzystywania materiałów. Przewodnicząca parlamentarnego dochodzenia w sprawie AI Jo Briskey oraz jej zastępca, senator Partii Liberalnej Jonathan Duniam, w wspólnym liście do premiera zalecili przegląd obowiązujących przepisów o prawie autorskim, przy zachowaniu kontroli autorów nad utworami i ich prawa do wynagrodzenia.

Czytaj nas na