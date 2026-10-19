在人员短缺的背景下，日本政府和执政的自由民主党正加紧改善自卫队人员的服役条件和社会保障。日本当局计划修订薪酬制度，扩大对退役军人的支持，并在预计于年底更新的三份关键国家安全和防务文件中，更明确地体现改善条件的意图。

据《日本时报》报道，日本官员和自民党代表担心，人员短缺可能使加强该国防卫能力变得复杂。在出生率下降的背景下，招募新军人正变得愈发困难。

未填补的职位

截至3月底，日本自卫队共有217,701人服役，而编制人数为247,154人。根据防卫省数据，已配备的职位占规定职位的88.1%。该部门估计，如果当前趋势持续，人员规模将在2035财年降至18万人，并在2045年降至13万人。

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一名陆上自卫队高级军官表示，人员短缺加重了每名军人的负担，并可能削弱该组织。许多军人在55岁左右离开部队，因为为维持具备战斗力的部队，制度规定了相对较早的退休。

退役后的支持

内阁官房长官木原稔表示，政府不仅必须改善当前服役人员的条件，还应创造一种环境，让退役军人及其家属能够为自己的生活感到自豪。防卫大臣小泉进次郎正推动在2027财年成立一个新的政府机构，其最终名称尚未确定。该机构将帮助退役军人及其家属，包括协助寻找工作。

由前防卫大臣小野寺五典领导的新成立自民党议会小组也在为政府准备提案，其中包括提高退休年龄。与此同时，防卫省认为，为维持防卫能力，需要更积极地运用技术，包括无人机，以减少对人员的需求。

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