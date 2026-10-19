Rząd Japonii i rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna intensyfikują działania na rzecz poprawy warunków służby i gwarancji socjalnych dla personelu Sił Samoobrony w obliczu niedoboru kadr. Władze planują zrewidować system wynagrodzeń, rozszerzyć wsparcie dla wojskowych po zakończeniu służby oraz wyraźniej odzwierciedlić zamiar poprawy warunków w trzech kluczowych dokumentach dotyczących bezpieczeństwa narodowego i obronności, które mają zostać zaktualizowane pod koniec roku.

Jak informuje The Japan Times, japońscy urzędnicy i przedstawiciele PLD obawiają się, że niedobór personelu może utrudnić wzmacnianie zdolności obronnych kraju. Rekrutacja nowych żołnierzy staje się coraz trudniejsza w związku ze spadkiem liczby urodzeń.

Nieobsadzone stanowiska

Na koniec marca w Japońskich Siłach Samoobrony służyło 217 701 osób, przy etatowej liczebności 247 154. Tym samym obsadzono 88,1% przewidzianych stanowisk, wynika z danych Ministerstwa Obrony. Według oceny resortu, jeśli obecna tendencja się utrzyma, liczebność personelu spadnie do 180 tys. w roku fiskalnym 2035 i do 130 tys. w 2045 roku.

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Wysoki rangą oficer Lądowych Sił Samoobrony oświadczył, że niedobór kadr zwiększa obciążenie każdego żołnierza i może osłabić organizację. Wielu wojskowych odchodzi ze służby w wieku około 55 lat, ponieważ względnie wczesne przejście na emeryturę jest przewidziane w celu utrzymania sił zdolnych do walki.

Wsparcie po służbie

Główny sekretarz gabinetu Minoru Kihara oświadczył, że rząd powinien nie tylko poprawić warunki dla osób obecnie służących, lecz także stworzyć środowisko, w którym byli wojskowi i ich rodziny mogliby być dumni ze swojego życia. Minister obrony Shinjiro Koizumi promuje utworzenie w roku fiskalnym 2027 nowego organu państwowego, którego ostateczna nazwa nie została jeszcze ustalona. Ma on pomagać byłym żołnierzom i ich rodzinom, w tym w poszukiwaniu pracy.

Nowo utworzona grupa parlamentarna PLD, na czele której stoi były minister obrony Itsunori Onodera, również przygotowuje propozycje dla rządu. Wśród nich jest podniesienie wieku emerytalnego. Ministerstwo Obrony uważa jednocześnie, że dla zachowania zdolności obronnych należy aktywniej wykorzystywać technologie, w tym bezzałogowe statki powietrzne, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na personel.

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