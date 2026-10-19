W Singapurze w ciągu najbliższych trzech lat studentom zostanie zaoferowanych około 3000 staży trwających od 10 do 12 miesięcy. Program jest przeznaczony dla studentów Institute of Technical Education, politechnik i autonomicznych uniwersytetów kształcących się w dziedzinie technologii informacyjnych i cyfrowych.

Jak podaje Channel NewsAsia, staże są częścią rozszerzonych inicjatyw Bridge2Tech w ramach TIP Alliance+ singapurskiego Urzędu Rozwoju Mediów Infokomunikacyjnych (IMDA). Całoroczne staże dla uprawnionych studentów Institute of Technical Education i politechnik są oferowane od 2022 roku, a obecnie program rozszerzono także na autonomiczne uniwersytety.

Staże w ramach nauki

Staże zostaną zintegrowane z programami nauczania studentów. Będą wspólnie opracowywane przez instytucje edukacyjne i pracodawców, a IMDA zapewni wsparcie finansowe, aby zachęcić firmy do udziału. Uczestnicy będą pracować nad istotnymi projektami, uczyć się od doświadczonych współpracowników i rozwijać osąd zawodowy w rzeczywistych warunkach pracy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Starszy minister stanu ds. rozwoju cyfrowego i informacji Tan Kiat How, ogłaszając inicjatywę 19 października podczas wydarzenia TechConnect Singapurskiego Towarzystwa Komputerowego, powiedział, że zmiany wywołane przez sztuczną inteligencję wymagają nowych ścieżek przejścia od edukacji do zatrudnienia. Według niego pracodawcy coraz częściej poszukują nowych pracowników, którzy mogą wnosić wkład w pracę od samego początku.

Wsparcie certyfikacji

Tan zaznaczył, że sztuczna inteligencja już pomaga wykonywać zadania, na których młodsi inżynierowie wcześniej zdobywali doświadczenie: pisanie prostszych programów, debugowanie kodu, testowanie aplikacji i utrzymywanie systemów. Jednocześnie podkreślił, że pracodawcy nadal potrzebują doświadczonych inżynierów.

Oprócz staży studenci będą mogli otrzymać od IMDA finansowanie do 90% kosztów zatwierdzonych kursów i certyfikacji w dziedzinie AI, technologii chmurowych i cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem ustalonych limitów. W listopadzie zostanie także otwarty nabór do programu Government Tech Domain Pathway, który ma przygotować studentów do pracy technologicznej w sektorze publicznym oraz w firmach tworzących rozwiązania cyfrowe dla instytucji rządowych. Ponad 200 pracodawców już poparło podejście do rekrutacji oparte na umiejętnościach w ramach TIP Alliance+.

Czytaj nas na